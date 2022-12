Los juegos gratis de Epic Games me han creado un problema

Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a 3djuegos.com

Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero oficialmente he perdido la cuenta de los juegos que tengo. Esta mañana, hablando con el compañero Alberto Lloria de 3DJuegos PC, estuve a punto de comprar Nioh: The Complete Edition a través de Epic Games Store (lo han rebajado a 12,49 euros) cuando de repente caigo en que ya estaba registrado en mi biblioteca, lo dieron gratis en septiembre del año pasado. Me he ahorrado la transacción, pero la idea de querer comprar algo que no sabía que ya era mío me ha impactado un poco.