El Juego que nunca existió

Escribir sobre Mire Mare supone adentrarse en uno de los mitos más perdurables del Spectrum (...) capítulo final de una saga que comenzó en 1984 con Sabre Wulf. Pero, ¿hablamos de un rumor o de algo tangible? En un artículo de la revista Your Sinclair titulado “The games that time forgot” podía leerse: “Mire Mare era solo un nombre (...) Según [un exempleado] el código de Mire Mare había sido realizado antes que el de Gunfright (...) Haciendo uso del lenguaje cinematográfico, puede afirmarse que no pasó de la fase de preproducción.