Jordan vs. Bird: One on One (Electronic Arts, 1988)

Jordan vs. Bird: One on One es un videojuego de baloncesto desarrollado por Electronic Arts y publicado en 1988 para las computadoras Commodore 64, Atari 8-bit y PC (MS-DOS), así como para las consolas NES, Game Boy y Mega Drive (Sega Genesis). Al comenzar cada partida en el videojuego Jordan vs. Bird: One on One disponemos de tres tipos diferentes de juegos de baloncesto en los que podemos participar, con un modo principal de juego "uno contra uno" (One on One) y dos minijuegos adicionales; uno de mates y otro de triples.