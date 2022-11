Publicado hace 28 minutos por doctoragridulce a epe.es

Despedir a 10.000 trabajadores de Amazon de una tacada está feo, así que lo que hace Jeff Bezos después de anunciar esta poda de personal, es comunicar al mundo que va a donar su fortuna a obras de caridad, ya enseña la Biblia que la mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda. Quién sabe si una parte de esta fortuna destinada a caridad, me refiero a unos pocos dólares, no va a terminar en manos de alguno de sus exempleados, que estará subsistiendo gracias a la ayuda social.