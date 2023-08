Un informático en el lado del mal: Cómo aprender hacking: El camino en espiral

Publicado hace 31 minutos por PendejoSinNombre a elladodelmal.com

De vez en cuando, en mi buzón de MyPublicInbox, recibo alguna petición de consejo para aprender hacking. Qué cursos hacer, cómo enfocar el primer trabajo, hacia dónde orientarse, qué certificación sacarse, etcétera. Son preguntas que yo contesto muchas veces, y para las que no hay solo una respuesta buena, pues mentiría si no dijera que he visto a grandes profesionales en la disciplina del hacking que han seguido rutas muy diversas.