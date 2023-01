Los iMac M1 que salieron hace 1 año son más caros para potenciar ventas de MacBooks nuevos

Publicado hace 2 horas por hal9008 a applesfera.com

iMac M1 y HomePods son dos productos que ya llevan tiempo en el mercado, no son nuevos. Apple ha decidido subir su precio ahora. Lo que muy probablemente se ha decidido en los despachos de Cupertino es buscar desviar la atención hacia las novedades, y no hay nada mejor para eso que subir el precio de los productos que hace tiempo que fueron lanzados. En cierto modo se "penaliza" la compra de esos productos, y se hace entender que los precios de los productos nuevos (MacBooks) compensan ya que no han subido sin más.