Este invento, basado en el aprendizaje automático y desarrollado por Thomas Bi y su equipo de la ETH Zurich, es capaz de vencer a los humanos no en un juego «de pensar» como el ajedrez o el go, sino en algo más físico como es la habilidad para conducir una canica a través de un laberinto con agujeros a modo de trampas. Seguro que has jugado alguna vez y sabrás que no es fácil. Pues la máquina ha sido capaz de aprender y luego completar el juego en un tiempo récord demostrando así que sus habilidades físicas son también impresionantes.