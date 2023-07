¿Por qué hospedar en Kosovo? [en]

Publicado hace 1 hora por Remenad0r a basehost.eu

Un centro de datos ubicado en Kosovo es una excelente opción para alojar contenido resistente a la censura y la influencia del gobierno, independientemente de si es legal en la ubicación del operador o no. Se debe al hecho de que Kosovo no es reconocido por muchos países, lo que puede proporcionar una capa adicional de protección contra los actores estatales que pueden intentar censurar o atacar dicho contenido, ya que simplemente no hay forma de hacer cumplir las leyes o incluso contactar al gobierno de Kosovo sin causar problemas legales.