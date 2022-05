El hogar para insectos que has comprado para salvar a las abejas probablemente las está matando

Publicado hace 51 minutos por Noctuar a es.gizmodo.com

Una de las formas en que la gente está tratando de ayudar es comprando casas de abejas. Las empresas que comercializan estas casas venden su producto como una forma de ayudar a las abejas a mantenerse seguras y además atraerlas como polinizadoras. Desafortunadamente no es tan buena idea como parece. Para las abejas, muchas de las casas para insectos disponibles en el mercado no vienen con instrucciones y están hechas con los materiales incorrectos. Si no están bien cuidadas, pueden terminar siendo, en esencia, trampas mortales.