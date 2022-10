Publicado hace 1 hora por Deckardio a es.ign.com

Los ninja fueron todo un icono de la cultura popular, y lo siguen siendo aunque su figura histórica no sea no sea ni por asomo tan emocionante como los personajes casi sobrenaturales que se nos pintaban en los productos de entretenimiento (...) No obstante, si se puede elegir seguro que cualquiera se quedaba antes con esos señores a los que la leyenda les atribuye la capacidad de dar saltos de varios metros, volverse invisibles, caminar sobre las aguas o incluso de multiplicarse (...) En 1988 Tecmo nos presenta a su ninja por excelencia.