La historia del logo de Android

Existen varias explicaciones no oficiales sobre el origen de este logo, como aquella que alega que se trata de una simplificación del personaje R2D2 de la Guerra de las Galaxias, o aquella que asegura que sus creadores se inspiraron en un personaje del videojuego “Gauntled: The Third Encounter” (curiosamente este personaje se llamaba Android y presentaba cierta similitud con el actual logo del sistema operativo). Pero en realidad la verdadera explicación no tiene mucho que ver con estas conjeturas