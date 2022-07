He probado el nuevo simulador de supervivencia que está arrasando en Steam... y no tengo claro si voy a seguir jugando

Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a vidaextra.com

Nobody: The Turnaround es el juego más duro y cruel que te puedes echar a la cara. Como la vida misma. Todo por culpa de un padre que, tras hipotecar nuestra vida en las apuestas, ha escapado dejándonos a merced de la mafia. Si no queremos que nuestra hermana acabe en una red de trata de blancas deberemos pagar cada noche una pequeña parte de la gran deuda que ha contraído nuestra familia. Trabajos de mierda en los que la mafia te explotará a base de palizas y robarte parte del salario prometido, accidentes laborales que te dejarán al borde...