He probado Mastodon, la alternativa de Twitter: esto he aprendido

Lo que me he encontrado en Mastodon en las 72 horas que he empezado a explorarlo con más intensidad, sobre todo, es amabilidad. (...) Desconozco si Mastodon tiene todo el potencial y sobre todo la capacidad como para convertirse en una alternativa sólida a Twitter. Probablemente no. Pero de momento el viaje que he emprendido en este servicio me ha servido para reconciliarme con unas redes sociales como hacía años que no las veía: aquellas en las que quienes mandan son las personas, y no los automatismos.