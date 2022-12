Si lo hace una IA, busca el dinero en otro sitio: Kickstarter suspende la campaña de un grupo que buscaba generar imágenes por una inteligencia artificial

Publicado hace 1 hora por senfet a 3djuegos.com

Pedían 23.570 dólares, y llevaban el doble, pero finalmente Kickstarter no permitirá su correcta financiación a través de la plataforma. El motivo lo encontramos en una actualización de las políticas del portal de micromecenazgo donde se buscará poner coto a los contenidos generados por la IA [..] ... sus promotores no verán ni un solo euro recaudado, que irán de vuelta a los mecenas. La razón es muy simple: la corporación no ve claro a día de hoy el uso de este tipo de software, más aún tras la presión ejercida por colectivos de artistas...