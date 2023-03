La guerra entre Rusia y Ucrania aumenta el interés por los robots asesinos

Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a metroworldnews.com

El uso de drones y otros tipos de armas avanzadas durante la guerra de Ucrania ha intensificado el interés de varios países por las armas autónomas, consideradas el futuro de la guerra. Según un reciente artículo de James Dawes, experto en derechos humanos del Macalester College y autor de The Novel of Human Rights (Harvard University Press, 2018), incluso Estados Unidos ha mostrado un mayor interés. El ejército estadounidense está intensificando su compromiso con el desarrollo y el uso de armas autónomas, como confirma la actualización de...