Google lo tiene claro: la inteligencia artificial no debe ser considerada como inventora de nada

Publicado hace 1 hora por Yorga77 a xataka.com

Si algo están demostrando los modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT o Midjourney es su capacidad creativa. El problema para muchos es que en realidad esa capacidad de crear y generar ideas no es original. No tanto como para poder considerar a una máquina como una verdadera escritora, una artista o, por qué no, una inventora.