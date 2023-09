Google se sale con la suya y crea una plataforma publicitaria de seguimiento de usuarios directamente en Chrome [ENG]

Publicado hace 1 hora por geralt_ a arstechnica.com

No dejes que el gran rediseño de Chrome te distraiga del hecho de que la nueva e invasiva plataforma publicitaria de Chrome, ridículamente bautizada como "Privacy Sandbox", también se está extendiendo hoy en Chrome. Si no has estado siguiendo esto, esta función rastreará las páginas web que visitas y generará una lista de temas publicitarios que compartirá con las páginas web siempre que lo soliciten, y está integrada directamente en el navegador Chrome. Ha sido noticia anteriormente como "FLoC" y después como "Topics API"...