Documentos internos de Google muestran que la compañía planeaba patrocinar una conferencia tecnológica de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero su nombre fue borrado en el último minuto. La conferencia "IT For IDF", celebrada en Rishon LeZion, al sur de Tel Aviv, reunió a empresas tecnológicas de todo el mundo para apoyar a las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza y más allá. Muchas de las empresas reunidas no son conocidas en Estados Unidos, pero varias multinacionales, como Nokia, Dell y Canon, estuvieron presentes en el acto del 10 de juli