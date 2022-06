El gigante de las criptomonedas Kraken ofrece 4 meses de sueldo para que los empleados que no estén de acuerdo con sus principios libertarios se vayan [EN]

Publicado hace 49 minutos por dmeijide a businessinsider.com

Kraken, uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo, pagará a los empleados cuatro meses de salario para que se vayan si no están de acuerdo con sus valores, según The New York Times. En un informe del miércoles en el que se detalla la agitación cultural interna de la empresa, la publicación citó entrevistas con empleados de Kraken que relataron comentarios "hirientes" en torno a los pronombres preferidos y declaraciones denigrantes hacia las mujeres, entre otros comentarios incendiarios, realizados por el CEO Jesse Powell. Los