Gerontocracia: nos gobiernan personas que no saben ni abrir excel

A nadie le preocupa lo más mínimo que el futuro de su comunidad autónoma dependa de un anciano que él mismo reconoce que no sabe abrir word o excel. Ni siquiera enviar un whatsapp. A nadie le preocupa que su destino dependa de una persona que, con esas nulas capacidades tecnológicas y que continuamente da la espalda a los avances tecnológicos, estaría despedido en cualquier empresa. Y no me estoy refiriendo a una gran empresa informática, si no que es que Miguel Ángel Revilla no está actualmente capacitado ni para trabajar en Mercería Loli.