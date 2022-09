La gente en Alemania por fin puede comprar Wolfenstein 3D [ENG]

Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a pcgamer.com

De acuerdo, el primer FPS de 1992 no es una novedad para ti, pero la gente en Alemania no ha podido comprar el juego desde que se prohibió la venta en 1994 por la inclusión de símbolos nazis. Esa prohibición, y una posterior en la expansión del juego de 1997, Spear Of Destiny, finalmente se levantó en 2019. Pero los jugadores alemanes aún no podían tener en sus manos los juegos porque el Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (Autorregulación de software de entretenimiento, o USK) de Alemania no les había dado una clasificación de edad.