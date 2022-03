Publicado hace 18 minutos por bonobo a hardzone.es

No hay duda que la ISA más usada en el mundo no es x86, ya que la cantidad de dispositivos con el set de registros e instrucciones ARM es mucho mayor. Incluso las CPU de AMD tienen un núcleo ARM en su interior. No obstante, pese a la enorme popularidad, se han anunciado despidos en ARM Holdings