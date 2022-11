Mi función favorita de Windows 10 y 11 sigue sin estar en Linux y macOS: así la puedes añadir para que te mejore la vida

Publicado hace 12 minutos por Steewe a genbeta.com

Allá por 2018, Microsoft le añadió a Windows 10 una nueva función que en su momento llamé el "portapapeles de lujo". Es una cosa tan simple pero tan útil, que no puedo imaginar volver a usar un sistema operativo de escritorio que no la tenga. Básicamente, en lugar de que Windows recuerde solo el último ítem (texto, imagen, enlace, etc.) que has copiado, ahora puedes activar un historial de portapapeles que recuerda y organiza en una lista en orden cronológico, los últimos 25 elementos que has copiado.