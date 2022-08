El fin del cambio manual (inglés)

Publicado hace 1 hora por ThePunisherr a theatlantic.com

Conduzco con cambio manual. Es un dolor, a veces. Agarrar y cambiar en el tráfico de parachoques a parachoques te desgasta. Mi esposa no puede conducir mi automóvil, lo que limita nuestras opciones de tránsito. Y cuando estoy al volante, no puedo sostener un granizado frío y delicioso en una mano, al menos no con seguridad. Pero a pesar de las molestias, me encanta una transmisión manual. Me encanta la sensación de que estoy operando mi automóvil, no solo conduciéndolo. Es por eso que he conducido con palanca de cambios manual los últimos 20 añ