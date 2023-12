Publicado hace 1 hora por MIrahigos a ultimahora.es

El suceso se ha producido cuando faltaban diez minutos para llegar a las ocho de la mañana, cuando precisamente el propietario del vehículo, un vecino de Es Mercadal, estaba a punto de desenchufarlo y se ha visto sorprendido por la explosión y posterior incendio. Se desconocen las causas que ha podido provocar la deflagración del coche, un Mercedes-Benz EQC Clase S, y no se han tenido que lamentar daños personales. Afortunadamente, no había coches aparcados junto al incendiado, por lo que no se han visto afectados otros vehículos.