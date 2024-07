Publicado hace 16 minutos por cenutrios_unidos a elchapuzasinformatico.com

Intel ha estado desarrollando procesadores durante décadas y tiene una amplia experiencia en este sector. Aun así, esto no evita que pueda llegar a cometer errores y lanzar chips que no cumplen con las expectativas. No sabemos exactamente cuando ocurrió, pero los propietarios de procesadores i9 que pertenecen a las gamas Core 13 y Core 14 empezaron a informar de problemas con sus PC. Reinicios, bloqueos, pantallazos azules y apagones repentinos eran algunos de los sucesos que ocurrían y tenían en común los que poseían estas CPU de gama alta.