El consumo de electricidad es un tema que lleva meses protagonizando las portadas de múltiples medios de actualidad. Y no es para menos, dado el precio que ha alcanzado últimamente la energía. No obstante, en este artículo no vamos a hablar de 'cuánto ha subido la luz', sino de dónde procede la gran mayoría de la electricidad que se consume en el día a día. Y para ello existe un mapa interactivo muy útil para informarse sobre ello: electricityMap.