Este hombre, con su 'esquema del volante', destapó la estafa de las criptos antes que nadie

Publicado hace 19 minutos por Vrygtyp a elconfidencial.com

James Block no tiene mucho tiempo libre. Cuesta organizar una entrevista con él con horario cerrado porque este psiquiatra de Míchigan de 30 años concilia su vida laboral con la crianza de su hijo pequeño. Sin embargo, no se puede decir que no sepa gestionar los huecos que le quedan. Solo tirando de esos pequeños espacios le ha dado tiempo a sacar todas las vergüenzas de dos de los mayores imperios de la industria de las criptomonedas, e incluso de Justin Bieber.