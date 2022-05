Publicado hace 16 minutos por xupiri a mundoplus.tv

Más de 2 años con problemas de imagen en descodificador UHD de Movistar Plus+. Si tienes una televisión UHD y un descodificador UHD de Movistar Plus+ con su salida de video configurada en «Automático» o en «2160p50» estás viendo mal el 99% de los contenidos. En este artículo vamos a explicarte a qué es debido y cómo puedes mitigarlo hasta que Movistar Plus+ decida arreglarlo con una actualización de software.