Estados Unidos multa con 20 millones a Microsoft por recopilar datos de niños sin permiso

En una nota de prensa publicada por la FTC se explica que hasta finales de 2021 no se solicitaba permiso de los padres a la hora de crear una cuenta de Xbox para menores de 13 años. Aun así, se le pedía al usuario menor de edad que proporcionase datos personales y que aceptase voluntariamente si deseaba recibir o no información comercial de Microsoft. Esa información se podía compartir con otros usuarios o terceros, y permanece en posesión de la compañía incluso aunque la cuenta no se haya terminado de configurar.