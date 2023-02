Publicado hace 11 minutos por ccguy a genbeta.com

Aunque poca gente lo sepa, el 7 de junio de 1965 fue un día muy relevante en la historia de la informática: ese día se otorgaron los dos primeros títulos de doctor en Ciencias de la Computación de la historia (no es que no hubiera expertos en dicho campo antes de eso, claro). El primero, por la Universidad de Washington, fue concedido a Irving C. Tang, mientras que — sólo unas horas más tarde, en la Universidad de Wisconsin— el segundo fue a parar a una mujer: la hermana Mary Kenneth Keller.