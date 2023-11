Publicado hace 1 hora por Dragstat a businessinsider.es

Según un artículo del New York Times, Amazon ha estado probando sus drones en College Station (Texas) y Lockeford (California). Cada dron solo puede manejar un artículo a la vez y este no puede pesar más de 2 kilos, ser demasiado grande o frágil. Los drones no pueden volar con mal tiempo. Algunos clientes cuestionan la utilidad de estos drones. "Los drones parecen más un juguete que otra cosa, un juguete que desperdicia una enorme cantidad de papel y cartón".