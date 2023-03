Publicado hace 24 minutos por Deckardio a es.ign.com

Pyjamarama, Three Weeks in Paradise, Everyone's a Wally, Herbert's Dummy Run... Su cabeza de familia es un currante corriente y moliente, y su mujer y su hijo, con sus cosas particulares, tampoco son especialmente extraterrenos. Y eso es mayor mérito para contar cinco juegos a sus espaldas. Con ustedes, los Week (...) el primer do de pecho de Wally lo daría en Pyjamarama, un ilustre título del Spectrum que también saltó a Commodore 64 y Amstrad CPC