Una empresa rusa ha asfaltado una carretera con olor a fresa

es.gizmodo.com

Lo de las carreteras con olores seguramente no lo vimos venir, pero es posible que no sea una idea tan absurda como parece. Todo partió de una empresa en la región rusa de Leningrado que debía colocar una sección de asfalto pero no quería hacerlo como todas las demás. En este caso, se buscaba experimentar para buscar una solución a los malos olores que suele desprender el asfalto caliente cuando se arreglan tramos de vías, un olor característicos que probablemente has experimentado y que no resultada demasiado agradable.