Los empleados de Twitter rechazan la cultura tóxica de Elon Musk y lo dejan al borde del colapso

Publicado hace 1 hora por DavidEF a eldiario.es

La salida masiva de trabajadores de la red social por las condiciones impuestas por el multimillonario deja a la plataforma bajo mínimos y en riesgo de no poder contrarrestar los fallos en el sistema. La sensación general es que las cosas han llegado al límite y que todo está a punto de implosionar. Twitter no ha dado ninguna información oficial. No puede hacerlo: su departamento de comunicación al completo fue despedido la semana pasada.