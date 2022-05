Embracer compra por 300 millones Eidos, Crystal Dynamics y Square Enix Montreal a Square-Enix, con un catálogo de más de 50 títulos que incluye Tomb Raider, Hitman o Deus Ex

Publicado hace 1 hora por Cesc_ a xataka.com

Embracer Group se hará con los estudios Eidos, Crystal Dynamics y Square Enix Montreal y un amplio catálogo con más de medio centenar de títulos entre los que se incluyen sagas del tirón de Tomb Raider, Deus Ex, Thief y Legacy of Kain. La compañía acaba de anunciar un acuerdo para cerrar la operación por 300 millones de dólares, cantidad que abonará una vez haya recibido el "OK" definitivo de las autoridades regulatorias, lo que espera que ocurra entre julio y septiembre.