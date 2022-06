'Elvira: Mistress of the Dark', el videojuego

Publicado hace 1 hora por Deckardio a eltipodelabrocha.com

Elvira forma parte de la cultura popular americana desde la década de 1980. Elvira's Movie Macabre, el programa en el que la lenguaraz y descocada presentadora creada por la actriz Cassandra Peterson comentaba películas de terror de serie B (...) Elvira es un videojuego de los de antes, y no era intuitivo ni fácil (...) La forma de moverse por los escenarios es similar a la de dungeon crawlers como Advanced Dungeons & Dragons: Eye of the Beholder.