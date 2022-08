Elon Musk manipuló datos del tren para justificar su hyperloop

Publicado hace 18 minutos por Ñbrevu a naukas.com

El nuevo libro de Paris Marx, Road to Nowhere: What Silicon Valley Gets Wrong about the Future of Transportation, ha traído a la palestra algo que se sabía desde al menos 2015: Musk lanzó el hyperloop con el fin de interferir en el proceso de construcción del tren de alta velocidad californiano. Pero Musk no se limitó a lanzar un juguete brillante al escenario para distraer; además, justificó su razonamiento con datos manipulados para desacreditar el transporte ferroviario.