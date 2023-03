Publicado hace 1 hora por blodhemn a genbeta.com

Esta mañana nos levantamos con un nuevo capítulo en los desencuentros de Elon Musk y su plantilla de trabajadores (o ex trabajadores) de Twitter. Una persona estuvo nueve días sin recibir respuesta sobre si estaba despedido o no. Recursos Humanos no lo sabía. Elon Musk intentó humillarlo en Twitter y él le explicó qué es la distrofia muscular que padece.