Elon Musk y Dorsey dicen que C es el mejor lenguaje de programación. El fundador de Cardano discrepa: "esperad a conocer Haskell"

Elon Musk, al responder al usuario de Twitter, mencionó su aversión por el C++ moderno y su amor por el C simple. A esto, el fundador y antiguo CEO de Twitter, Jack Dorsey, estuvo de acuerdo. No hay que olvidar que C tiene muchos adeptos en el mundo. Tiene 50 años de vida y ha sido ampliamente "venerado" y está virtualmente soportado en todas las plataformas existentes hoy en día en el mundo de la computación.