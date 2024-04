Publicado hace 16 minutos por cenutrios_unidos a elchapuzasinformatico.com

Cuando adelantamos que EE.UU. no se iba a quedar de brazos cruzados frente a lo que estaba haciendo China con RISC-V no lo dijimos en vano. Aunque la CEO de la Fundación RISC-V, Calista Redmond, ya dijo que la asociación no está controlada por ninguna empresa o país, sentando a Joe Biden y Gina Raimondo en "la esquina de pensar", la Casa Blanca vuelve a por más. Y es que EE.UU. quiere frenar la tecnología RISC-V de China a toda costa.