El editor de Magic: The Gathering, Wizards of the Coast, se ha visto obligado a admitir que publicó una imagen de marketing del juego con "algunos componentes de IA", a pesar de insistir inicialmente en que el arte había sido "creado por humanos y no por IA". Wizards of the Coast había prohibido el uso de ilustraciones de IA en sus productos en 2023, después de que aparecieran ilustraciones generadas por IA en un libro de consulta de Dragones y Mazmorras y causaran indignación.