Publicado hace 1 hora por blodhemn a computerhoy.20minutos.es

Bloquea las cookies rastreadoras, encripta los enlaces dentro de las webs, elige siempre las opciones más privadas con las cookies optativas, te permite registrarte en webs con un correo Duck anónimo... Y elimina la mayor parte de los anuncios de YouTube. DuckDuckGo no emplea un bloqueador de anuncios. Lo que hace es que... los anuncios no aparezcan, por la propia filosofía de YouTube. Cuando reproduces un vídeo de YouTube, usa el Duck Player, un reproductor propio que funciona como si YouTube no tuviese registros de rastreo.