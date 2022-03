Publicado hace 1 hora por soberao a lwn.net

El proyecto Debian ha estado votando sobre una resolución general que permitiría el voto secreto en futuros temas. Los resultados se han publicado de forma no oficial, y la ganadora ha sido la "propuesta B": "Ocultar las identidades de los desarrolladores que emiten un voto particular y permitir su verificación". Uno podría pensar que esto cierra la discusión, pero el candidato a líder del proyecto Debian, Felix Lechner, cuestiona la elección y pide que se rehaga, algo que la constitución de Debian no contempla.