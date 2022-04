Deshazte de todo el software no deseado que traen Windows 10 y 11 con este simple comando para la terminal

Publicado hace 1 hora por Pumbyx a genbeta.com

Muchos chistes se hicieron de que tras la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, ahora Candy Crush ya no contaría como bloatware porque también le pertenece a la misma empresa. Sin embargo, el juego de los dulces está lejos de ser el único programa no deseado que viene presinstalado en Windows 10 y 11. Aunque cada vez es posible desinstalar más aplicaciones de Windows, algunas todavía no lo permiten, y en cualquier caso hay que hacerlo una por una desde la Configuración o el Panel de Control (...)