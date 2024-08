Publicado hace 1 hora por ElCuñadoDelHacker a microsiervos.com

Hay una pequeña gran recopilación de desastres tecnológicos en el Museum of Failure: Digital Disasters. Es una web donde el nexo común entre los objetos es que fracasaron a su debido tiempo, y como es sabido hay unos cuantos. Entre los clásicos más conocidos están, cómo no, Microsoft Bob, el ratón puck de los iMac de Apple, o Facebook Libra, el intento de Meta de entrar en el mundillo de las criptodivisas. También están la consola Pippin de Apple, el infame E.T. El Extraterrestre de Atari o Amazon Destinations.