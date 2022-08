Dawn of War: SoulStorm Unification Mod - 6.9.0 (inglés)

Publicado hace 2 días por carakola a moddb.com

Nueva versión del Unification Mod para el juego Dawn of War: Soulstorm. Esta vez ya incluye a los Tiránidos en el propio mod. Nuevas facciones: Korps de la muerte de Krieg, Guardia de la Muerte, Ynnari. El mod ya incluía , además de las que traía el juego original, las siguientes razas: Dark Angels, Witch Hunters, Adeptus Mechanicus, Explorators, Emperor's Children, Inquisition Daemonhunters, Imperial Fists, Salamanders, Steel Legion,Harlequins, Thousand Sons, Legions of the Damned, Thirteenth Company, Blood Angels, Chaos Daemons.