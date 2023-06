Dani Sánchez-Crespo, especialista en Realidad Aumentada, sobre las nuevas gafas de Apple, Vision Pro

Publicado hace 42 minutos por JanSmite a threadreaderapp.com

Normalmente no hablo demasiado de mi trabajo. Hoy es una excepción. Voy a hablar de las gafas que acaba de anunciar Apple. Recordarán que yo me dedico a hacer videojuegos. Hice (en 2008!) los Invizimals, uno de los primeros juegos de Realidad Aumentada (R.A.) del mundo. A raíz de eso, dediqué 10 años de mi vida a la R.A., y he visto todo tipo de cacharros, ideas y diseños. Aún recuerdo cuando nos hicieron volar a Londres la gente de Microsoft para enseñarnos en primicia las Hololens. Las Google Glass. Las Magic Leap. …