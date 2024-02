Publicado hace 1 hora por painful a genbeta.com

La historia de la tecnología está repleta de detalles curiosos sobre los que no nos paramos a reflexionar porque siempre los hemos visto como algo cotidiano o porque, sencillamente, nunca nos hemos fijado detenidamente en ellos. Uno de estos fenómenos es el diseño del cursor del ratón, esa pequeña flecha que nos acompaña en cada sesión de uso de nuestro PC. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el cursor está inclinado hacia la izquierda y no simplemente apunta hacia arriba? O, mejor aún, ¿por qué (en Windows, al menos) es asimétrico?