“Arena Battle Champions, Deus Ex Go, Hitman Sniper: The Shadows y Space Invaders: Hidden Heroes cerrarán el 4 de enero. Los juegos serán eliminados de la App Store y Google Play el 1 de diciembre, y los actuales jugadores no podrán acceder a ellos a partir del 4 de enero”, dice el mensaje de Onoma publicado en Twitter. (...) A pesar de que a partir del 4 de enero no se podrá jugar, Deus Ex Go se sigue vendiendo por 6,99 euros en la App Store y Google Play.